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Глава МИД Германии поддержала поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о поддержке поставок ракет Taurus на Украину

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Liesa Johannssen/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца и поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской территории. Об этом сообщает Bloomberg.

«Лично я поддерживаю отправку такого оружия Киеву», — отметила глава немецкой дипломатии, указав, что в правящей коалиции Германии нет единства мнений по этому вопросу.

По словам Бербок, военная поддержка Германии Украине по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что он исключает передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Так, 20 сентября он в очередной раз заявил, что не будет «поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы».

Ранее глава МИД Германии объяснила, зачем Украине нужно дальнобойное оружие.

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