Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что во время прошедшей Генассамблеи ООН чувствовалась усталость от команды Владимира Зеленского. Его слова приводит «Лента.ру».

Карасин подчеркнул, что во время прошедших мероприятий ООН «какие-то истерики, выпады» в адрес России были «более приглушенными» и звучали «менее надрывно».

«Нас слушали более спокойно и уверенно. Изменение позиции, конечно, западников нет, тем не менее появилось какое-то чувство озабоченности тем, что вся киевская авантюра Запада уже слишком далеко и долго зашла. Это чувствовалось во всех беседах. Они стали более спокойные. Комментарии стали менее похабными», — заявил сенатор.

Парламентарий также отметил, что многие страны во время Генассамблеи ООН пытались вдуматься в проблемы кризиса на Украине. То же самое касается и вопроса изменения ядерной доктрины РФ, уточнил он.

По его словам, «авантюра» Запада на Украине с ее настырными требованиями и «беготней от одного кандидата к другому» выглядели несолидно. Чувствовалось, что «что все устали от всей этой команды Зеленского, от всей этой истории», указал Карасин.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, глава государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Одним из ключевых событий стала встреча украинского лидера с действующим президентом США Джо Байденом, которая состоялась 26 сентября. Никаких решений по поводу ударов вглубь РФ при помощи западного оружия в Штатах так и не приняли.

Также Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании. Этот визит вызвал политический скандал: представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее на Украине рассказали о попытках демократов США превратить Зеленского в «козырную карту».