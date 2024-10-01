Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал войной массированную атаку Ирана на Израиль. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», — написал политик.

Бывший американский лидер уточнил, что ракетной атаки Тегерана на еврейское государство не произошло бы, если бы он все еще находился у власти.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов. Одой из целей атаки стал город Тель-Авив.

Впоследствии представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран организовал атаку на еврейское государство в ответ на его удары по подземному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Тогда серьезно пострадал генеральный секретарь структуры Хасан Насралла, его спасти не удалось.

Еще одной причиной послужило ранение главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подвергся атаке во время визита в Тегеран, и из-за полученных травм не выжил.

Ранее в правительстве Израиля призвали жителей страны сплотиться.