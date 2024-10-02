Украинский депутат обвинил Зеленского во лжи об успешной поездке в США

Президент Украины Владимир Зеленский сам себя загоняет в ловушку, называя успешной свою недавнюю поездку в США. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Желание Зеленского делать вид, что его визит в США прошел страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова президента должны иметь реальное выражение в событиях», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что поддержка со стороны Вашингтона не помогла Киеву избежать обвала фронта. Из-за этого теперь главе государства придется объясняться с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поводу его оптимистичных высказываний, резюмировал законодатель.

23 сентября президент Украины прилетел в США, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В том числе Владимир Зеленский провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег, при этом одним из ключевых событий стала его встреча с американским лидером Джо Байденом.

После беседы хозяин Белого дома поручил министерству обороны страны выделить Киеву все предназначенные ему средства для поддержания безопасности, и сделать это до конца его срока на посту главы государства. Тем не менее никаких решений по поводу ударов вглубь РФ при помощи западного оружия, на которые надеялся украинский лидер, в США так и не приняли.

Ранее в США раскрыли общую сумму средств, потраченных союзниками на помощь Украине.