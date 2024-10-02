Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о совпадении подходов РФ и КНР к Украине

Посол Моргулов: РФ и КНР выступают против навязывания Западом своей гегемонии

close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что Пекин выступает против навязывания Западом своей гегемонии и руководствуется этим в подходе к Украине.

По словам дипломата, сбалансированные подходы Китая также обусловлены неприятием стремления западных стран «добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, а также разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с авторитарными режимами.

«В этом наши и китайские подходы абсолютно совпадают», — отметил Моргулов.

До этого дипломат отмечал, что китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине.

2 октября Россия и Китай отмечают 75-летие с даты установления дипломатических связей между двумя государствами. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику на следующий день после ее провозглашения.

28 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, что РФ интересовалась конкретным содержанием мирных инициатив Бразилии и Китая по конфликту на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами