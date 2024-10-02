В МИД России заявили о совпадении подходов РФ и КНР к Украине

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что Пекин выступает против навязывания Западом своей гегемонии и руководствуется этим в подходе к Украине.

По словам дипломата, сбалансированные подходы Китая также обусловлены неприятием стремления западных стран «добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, а также разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с авторитарными режимами.

«В этом наши и китайские подходы абсолютно совпадают», — отметил Моргулов.

До этого дипломат отмечал, что китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине.

2 октября Россия и Китай отмечают 75-летие с даты установления дипломатических связей между двумя государствами. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику на следующий день после ее провозглашения.

28 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, что РФ интересовалась конкретным содержанием мирных инициатив Бразилии и Китая по конфликту на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».