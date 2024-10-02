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Посол заявил о неготовности Британии в одиночку разрешить ВСУ бить ракетами вглубь РФ

Келин: Британия не готова в одиночку разрешить ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ

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Frank Augstein/AP

Великобритания не готова в одиночку разрешить Украине наносить удары вглубь России с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что британцы прекрасно понимают, что вопрос о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать иностранное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории по-прежнему является «одним из наиболее острых и содержит в себе очевидные риски эскалации».

«Не желая идти по этой дорожке в одиночку, они стремятся сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров. Кроме того, как говорят в прессе, эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow («Сторм Шэдоу») напрямую зависит от американских разведданных», — сказал дипломат.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 сентября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не получал разрешения на удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

Ранее в США выразили сомнения в том, что разрешение ВСУ бить вглубь РФ с помощью западного оружия каким-либо образом изменит ситуацию на фронте.

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