В Иране объявили о завершении ракетной атаки на Израиль

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о завершении иранского ракетного удара по Израилю. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Наша операция (считается. — «Газета.Ru») завершенной до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый (акт. — «Газета.Ru») возмездия», — написал министр.

По его словам, в этом случае ответ Тегерана будет «сильнее и мощнее».

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Позже в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.