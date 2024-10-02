Иран давал правительственному самолету РФ пролет в безопасной зоне

Иран давал самолету делегации РФ возможность пролететь в безопасной зоне. Об этом сообщил глава делегации, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

«Авиационные власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне, в районе Омана, но это очень далеко, нам бы не хватило топлива по этому маршруту, поэтому было принято решение на дозаправку сюда (в Минеральные Воды. — «Газета.Ru»), — сказал зампред правительства.

Накануне вечером летевший в Катар самолет российской делегации с Чернышенко развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Делегация направлялась в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который проходит 2 и 3 октября.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Ранее в МИД России назвали эскалацию на Ближнем Востоке провалом администрации президента США Джо Байдена.