Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран давал правительственному самолету РФ пролет в безопасной зоне

Чернышенко: Иран давал делегации РФ пролет в безопасной зоне в районе Омана

close
Shutterstock/FOTODOM

Иран давал самолету делегации РФ возможность пролететь в безопасной зоне. Об этом сообщил глава делегации, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

«Авиационные власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне, в районе Омана, но это очень далеко, нам бы не хватило топлива по этому маршруту, поэтому было принято решение на дозаправку сюда (в Минеральные Воды. — «Газета.Ru»), — сказал зампред правительства.

Накануне вечером летевший в Катар самолет российской делегации с Чернышенко развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Делегация направлялась в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который проходит 2 и 3 октября.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Ранее в МИД России назвали эскалацию на Ближнем Востоке провалом администрации президента США Джо Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами