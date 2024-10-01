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Российское посольство в Италии раскритиковало снос памятников в Одессе

Посольство: выделенные Италией €45 млн могут пойти на снос памятников в Одессе

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DecolonizationUkraine/Telegram

Российское посольство в Италии выступило с критикой решения о выделении Украине €45 млн на восстановление архитектуры Одессы, предположив, что на самом деле деньги будут потрачены на разрушение и снос памятников. Комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве отметили, что одним из итогов пребывания украинского министра культуры Николая Точицкого в Неаполе стало приглашение посетить Одессу, полученное итальянской стороной.

«Перед подобной поездкой посоветовали бы итальянским властям обратить внимание на повальный демонтаж памятников, в том числе и основательнице города Екатерине II в 2022 году», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты также напомнили о недавнем решении муниципальных властей Одессы по сносу еще 19 памятников, в числе которых монументы Александру Пушкину, Максиму Горькому, Владимиру Высоцкому и маршалу Родиону Малиновскому, освободившему город от фашистских захватчиков в 1944 году.

27 сентября сообщалось, что в Одессе собираются провести митинг против запланированного сноса памятников и переименования улиц. Мероприятие анонсировал в социальных сетях местный журналист Леонид Штекель. В комментариях под его записями желающих присоединиться к митингу называют «сепаратистами» и предлагают Службе безопасности Украины обратить на это внимание.

Ранее в Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы», установленной в честь 40-летия освобождения города от фашистов.

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