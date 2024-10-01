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Новый премьер Франции пообещал продолжить поддержку Украины

Премьер Барнье: Франция продолжит поддерживать украинский народ

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый французский премьер Мишель Барнье заявил о неизменности курса страны по поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление было сделано во время выступления в Национальном собрании Франции. Барнье рассказал депутатам о приоритетах недавно сформированного им правительства.

По словам премьера, Франция и дальше будет поддерживать украинский народ, который уже два с половиной года сражается «ради суверенитета своей страны и ради ценностей, которые разделяем и мы».

22 сентября новый премьер Франции заявил об «очень тяжелом положении» страны из-за госдолга, который превысил €3 трлн. На его обслуживание приходится тратить €50 млрд ежегодно. Барнье подчеркнул, что для сокращения расходов понадобятся коллективные усилия и допустил рост налогов на доходы наиболее состоятельных французов и крупнейших транснациональных компаний.

Ранее тысячи парижан вышли на протесты против нового правительства.

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