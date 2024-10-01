Медведев предложил налогоплательщикам в США подсчитать расходы на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к налогоплательщикам в США и предложил им подсчитать, сколько полезных проектов можно было бы реализовать в их стране на выделенные Украине деньги. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Дмитрий Медведев прокомментировал статью американского государственного секретаря Энтони Блинкена для журнала Foreign Affairs, в том числе посвященную поддержке Киева со стороны Вашингтона. В ней говорится, что за все время с момента эскалации конфликта США и их союзники потратили $242 млрд на помощь Украине.

«Страны Запада потратили $242 млрд на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили $94 млрд. <...> Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги», — написал заместитель председателя СБ РФ.

Он добавил, что в результате все эти средства были разворованы или потрачены на вооруженный конфликт.

27 сентября верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что без поддержки западных государств Украине пришлось бы сдаться уже через две недели после начала конфликта с РФ. В то же время он призвал «больше и быстрее» помогать Киеву, а также обеспечить его стратегическими преимуществами над Москвой.

Ранее президент США Джо Байден потребовал предоставить Украине все предназначенные для нее средства.