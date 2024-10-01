Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев предложил налогоплательщикам в США подсчитать расходы на Украину

Медведев: США могли бы сделать много полезных вещей на выделенные Украине деньги

close
Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к налогоплательщикам в США и предложил им подсчитать, сколько полезных проектов можно было бы реализовать в их стране на выделенные Украине деньги. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Дмитрий Медведев прокомментировал статью американского государственного секретаря Энтони Блинкена для журнала Foreign Affairs, в том числе посвященную поддержке Киева со стороны Вашингтона. В ней говорится, что за все время с момента эскалации конфликта США и их союзники потратили $242 млрд на помощь Украине.

«Страны Запада потратили $242 млрд на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили $94 млрд. <...> Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги», — написал заместитель председателя СБ РФ.

Он добавил, что в результате все эти средства были разворованы или потрачены на вооруженный конфликт.

27 сентября верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что без поддержки западных государств Украине пришлось бы сдаться уже через две недели после начала конфликта с РФ. В то же время он призвал «больше и быстрее» помогать Киеву, а также обеспечить его стратегическими преимуществами над Москвой.

Ранее президент США Джо Байден потребовал предоставить Украине все предназначенные для нее средства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами