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МАГАТЭ поддерживает связи со всеми сторонами украинского конфликта

Гросси: МАГАТЭ поддерживает коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине

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Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает постоянную коммуникацию со всеми сторонами конфликта на Украине, его эксперты находятся на Запорожской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, сообщает БелТА.

По словам Гросси, МАГАТЭ на постоянной основе информирует международное сообщество о текущей ситуации в сфере ядерной безопасности и намерено продолжать эту практику и впредь.

Глава МАГАТЭ отметил, что за последнее время посещал Украину уже десять раз и принимал участие в заседании Совбеза ООН для выработки базовых принципов безопасности АЭС во время конфликта.

«Будет ли этого достаточно для того, чтобы разрешить ситуацию и предотвратить ядерный инцидент, мы узнаем позже», — сказал Гросси.

1 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Минск. Он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В программе визита, кроме того, посещение Белорусской атомной электростанции в Гродненской области страны.

Ранее сообщалось, что Гросси и Лукашенко обсудили «деликатную обстановку» на Украине.

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