Израиль и Россия согласовывают звонок Нетаньяху и Путина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может во вторник, 1 октября, позвонить президенту России Владимиру Путину для того, чтобы попросить Россию убедить Иран не наносить удар по Израилю. Об этом сообщает портал Ynet без ссылок на источники.

«В настоящее время ведутся переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером. Ожидается, если такой разговор состоится, то он будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать свое влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль», — сообщает портал.

До этого посол республики в Москве Шауки Бу Нассар заявил, что Россия и Ливан продолжают поддерживать контакт на фоне обострения ближневосточного конфликта.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее миротворцы ООН охарактеризовали операцию Израиля в Ливане.