Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор Климов предостерег Украину и США от ударов вглубь России

Климов: США не стоит импровизировать на тему ударов вглубь РФ западным оружием

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Соединенным Штатам не стоит импровизировать на тему ударов вглубь России западным оружием. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По словам Климова, о возможном ответе на удары Украины вглубь российской территории западным дальнобойным оружием «все давно сказано». Вероятно, поэтому президент США Джо Байден публично не выразил ясной и однозначной позиции по этому вопросу.

«Я бы не рекомендовал никому больше импровизировать на эту очень опасную для них самих тему», — сказал Климов.

1 октября американское издание Associated Press сообщило, что Джо Байден может разрешить Киеву бить вглубь России после выборов президента США. В настоящее время основным мотивом действий администрации Байдена назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее чиновников нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией.

Ранее сообщалось, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами