Сенатор Климов предостерег Украину и США от ударов вглубь России

Соединенным Штатам не стоит импровизировать на тему ударов вглубь России западным оружием. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По словам Климова, о возможном ответе на удары Украины вглубь российской территории западным дальнобойным оружием «все давно сказано». Вероятно, поэтому президент США Джо Байден публично не выразил ясной и однозначной позиции по этому вопросу.

«Я бы не рекомендовал никому больше импровизировать на эту очень опасную для них самих тему», — сказал Климов.

1 октября американское издание Associated Press сообщило, что Джо Байден может разрешить Киеву бить вглубь России после выборов президента США. В настоящее время основным мотивом действий администрации Байдена назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее чиновников нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией.

Ранее сообщалось, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.