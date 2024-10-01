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Путин заявил о значимости энергетики для развития РФ

Путин на встрече с Цивилевым назвал энергетику одной из ключевых сфер для РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетика является одной из ключевых сфер для развития страны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 1 октября провел встречу с российским министром энергетики Сергеем Цивилевым. В начале беседы он выразил надежду, что чиновник уже освоился на новом месте, и обратил внимание на наличие у него опыта работы в качестве губернатора Кемеровской области.

«Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. <...> Была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России», — отметил Путин.

Цивилев занял пост министра энергетики РФ в мае 2024 года. До этого он возглавлял администрацию Кемеровской области, став губернатором региона в сентябре 2018 года.

28 сентября текущего года Цивилев принял участие в заседании Государственного совета по энергетике. Во время встречи профильный министр сообщил, что российское правительство намерено обновить всю энергетическую систему страны.

Ранее в РФ предложили создать единую энергетическую систему с дружественными странами.

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