Путин заявил о значимости энергетики для развития РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергетика является одной из ключевых сфер для развития страны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 1 октября провел встречу с российским министром энергетики Сергеем Цивилевым. В начале беседы он выразил надежду, что чиновник уже освоился на новом месте, и обратил внимание на наличие у него опыта работы в качестве губернатора Кемеровской области.

«Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. <...> Была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России», — отметил Путин.

Цивилев занял пост министра энергетики РФ в мае 2024 года. До этого он возглавлял администрацию Кемеровской области, став губернатором региона в сентябре 2018 года.

28 сентября текущего года Цивилев принял участие в заседании Государственного совета по энергетике. Во время встречи профильный министр сообщил, что российское правительство намерено обновить всю энергетическую систему страны.

Ранее в РФ предложили создать единую энергетическую систему с дружественными странами.