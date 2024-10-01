МИД Украины опроверг обсуждение территориальных уступок России

На Украине опровергли сообщения о том, что глава МИД Андрей Сибига на встрече с представителями западных стран в Нью-Йорке предлагал уступить России территории в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации указано, что ни на одной из встреч Сибиги в США «не было предложений, обсуждений и даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы». А информация западных СМИ по этому вопросу «просто недостоверна».

Поводом для комментария стала статья британской газеты Financial Times, в которой говорилось о том, что власти Украины показывают готовность обсуждать прекращение огня и территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. По данным издания, новый глава МИД страны Андрей Сибига на встречах с западными коллегами в Нью-Йорке обсуждал потенциальные компромиссные решения, а многие европейские дипломаты, присутствовавшие на прошедшей Генассамблее ООН, отметили ощутимые изменения в тоне и содержании дискуссий по этому вопросу.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти США не исключили, что Украине придется пойти на территориальные уступки.