В России объяснили, при каких обстоятельствах на БВ начнется полноценная война

Если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, в регионе начнется полноценная война. Такое мнение в интервью НСН высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При таком развитии событий, Вашингтон может применить и ядерное оружие, отметил сенатор.

«Американцы уже его применяли, когда вообще на это оснований не было. Единственное, что, на мой взгляд, сейчас сдерживает Соединенные Штаты Америки, — это предвыборная ситуация. И [президент США Джо] Байден и его команда не за то ругают [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху, что он это делает, а за то, что он это делает за месяц до выборов в США», — сказал Климов.

По его словам, на этом фоне Запад может до конца потерять интерес к Украине, поскольку Ближний Восток для США слишком важен.

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Как сообщили в израильской армии, в них участвует 98-я дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода израильских военных на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Что известно об операции Израиля в Ливане — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО заявили, что альянс не участвует в конфликте в Ливане.