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В Германии предрекли «миротворческую волну» после беседы Шольца с Путиным

Немецкий политолог Рар: разговор Шольца и Путина запустит миротворческую волну

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Global Look Press/РИА Новости

Среди жителей Германии растет запрос на мирное урегулирование конфликта на Украине, и канцлер Олаф Шольц это понимает. Он рассчитывает принять на себя роль миротворца и объединить страны, которые устали от конфликта, в единую коалицию. В том числе с этой целью и желая заработать больше политических очков, он стремится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Шольц видит, что его шансы победить на следующих выборах будут расти, если он где-то проявит миротворчество. Он хочет поговорить с Путиным, насколько Россия готова к переговорному процессу», — убежден эксперт.

По его мнению, Путин ответит Шольцу на вопрос о готовности к переговорам «из вежливости».

Пока конфликт не завершится, запуск «Северных потоков» обсуждаться не будет, что также способствует желанию Германии быстрее урегулировать этот вопрос. В то же время в Австрии к власти пришла партия, выступающая за мирные переговоры с Россией. Готовы поддержать урегулирование конфликта Австрия и Венгрия. Смягчает свою риторику и Франция. Поэтому, если к власти в США придет Дональд Трамп, «миротворческую волну» будет уже не сдержать, считает политолог.

Желание запустить мирные переговоры не значит, что в Европе готовы признать правоту России, просто люди устали от военного конфликта и стали опасаться столкновения НАТО с Россией.

«Агрессивная риторика сейчас у англичан, поляков, другие начинают обдумывать», — заключил Рар.

Сегодня стало известно о планах Шольца в ближайшие недели провести разговор с Путиным — впервые с декабря 2022 года. До этого он также призывал обсуждать, как можно быстрее прийти к миру на Украине и предлагал организовать мирную конференцию с участием России.

Украинские военные призвали к переговорам с Россией.

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