В Раде считают, что Зеленский неспособен на диалог с Россией

Владимир Зеленский не сможет вести переговоры с Россией и ему выгодно бесконечное продолжение конфликта. Об этом заявил в своем Telegram-канале бежавший из страны после неоднократных покушений народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Нардеп добавил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной можно было остановить еще в марте 2022 года — однако мирные переговоры были сорваны после того, как Зеленский обманул российскую сторону и отказался от принятых обязательств. Дмитрук добавил, что Зеленский полностью не способен вести диалог с Москвой.

«На мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждут суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — заявил Дмитрук.

До этого Украина направила запрос в другие страны о выдаче депутата Рады Дмитрука.

О бегстве депутата с Украины стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Это вызвало на Украине сильный политический скандал.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.