В мирной Украине украинского лидера Владимира Зеленского ждет заключение в тюрьму, поэтому в его интересах продолжение конфликта. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Он будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма», — подчеркнул он.

По его словам, боевые действия могли бы прекратиться еще в марте 2022 года, однако Зеленский, по оценке депутата, тогда «обманул всех и не выполнил свои обязательства».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского заключается в уничтожении «всего не европейском континенте».

Ранее журналисты узнали, что союзники Киева больше не верят в победу Украины.