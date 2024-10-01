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В Раде заявили, что Зеленского ждет тюрьма

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского в мирной Украине ждет тюрьма

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В мирной Украине украинского лидера Владимира Зеленского ждет заключение в тюрьму, поэтому в его интересах продолжение конфликта. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Он будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма», — подчеркнул он.

По его словам, боевые действия могли бы прекратиться еще в марте 2022 года, однако Зеленский, по оценке депутата, тогда «обманул всех и не выполнил свои обязательства».

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского заключается в уничтожении «всего не европейском континенте».

Ранее журналисты узнали, что союзники Киева больше не верят в победу Украины.

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