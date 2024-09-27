Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналисты узнали, что союзники Киева больше не верят в победу Украины

Advance: союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. К такому выводу пришло издание Advance.

«Все союзники Зеленского <…> согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что исключение составляют лишь некоторые генералы на Балтике, которые «мечтают о «превентивных» ударах по России».

Политические аналитики предупредили Зеленского, что его «план победы» не получит одобрения, а в случае прекращения западной поддержки ему ничего не останется, кроме переговоров с РФ.

Накануне в Британии признали, что Украина проигрывает России.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что Зеленский будет делать все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между РФ и НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами