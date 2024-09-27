Западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. К такому выводу пришло издание Advance.

«Все союзники Зеленского <…> согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что исключение составляют лишь некоторые генералы на Балтике, которые «мечтают о «превентивных» ударах по России».

Политические аналитики предупредили Зеленского, что его «план победы» не получит одобрения, а в случае прекращения западной поддержки ему ничего не останется, кроме переговоров с РФ.

Накануне в Британии признали, что Украина проигрывает России.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что Зеленский будет делать все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между РФ и НАТО.