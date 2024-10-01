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В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2025 году

Депутат Бессараб: В Госдуме ожидают индексации пенсий в январе 2025 года

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Государственной думе ожидают, что индексация пенсий произойдет 1 января 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT.

«Было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить. Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше. Это было бы выгоднее в конечном итоге для пенсионеров», — отметила парламентарий.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году индексация пенсий может пройти уже 1 января. Соответствующая информация следует из проекта федерального бюджета, внесенного правительством в Госдуму.

Согласно документу, в 2025 году предлагается изменить порядок индексации пенсий. Раньше процедуру планировали осуществлять два раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. Однако теперь изменение размера выплат хотят сделать единоразово в начале года. При этом 1 января пенсии могут поднять на 7,3%. Если бы индексация проходила с 1 февраля и с 1 апреля, то уровень повышения выплат составил бы 4,5% и 2,2% соответственно.

Также проект бюджета предлагает ввести индексацию пенсий как для неработающих пенсионеров, так и для работающих.

Ранее депутаты оценили проект бюджета России.

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