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В конгрессе США испугались эскалации конфликта с Россией при победе Харрис

Конгрессмен Крейн: победа Харрис на выборах обернется эскалацией конфликта с РФ

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ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Победа Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом в эфире Fox News заявил американский конгрессмен от Республиканской партии Эли Крейн.

«Я трижды участвовал в войне. Я и несколько моих коллег пытались уберечь нас от этого, но Камала Харрис... Вы видели эту предвыборную чушь, которую она только что вытворила с Зеленским. Это именно то, к чему мы движемся», — сказал Крейн.

Он считает, что в случае победы Харрис на выборах Вашингтон «продолжит эскалацию войны с крупнейшей ядерной сверхдержавой на планете Земля». Крейн назвал такое развитие событий опасным, высокомерным и глупым.

27 сентября стало известно, что Владимир Зеленский ознакомил Харрис со своим «планом победы». Харрис на встрече с украинским лидером осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков. Харрис не уточнила, о каких именно американских политиках идет речь.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.

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