Ассанж впервые даст показания о проведенных в тюрьме годах

Основатель WikiLeaks, журналист Джулиан Ассанж прибыл в здание Совета Европы (СЕ) в Страсбурге, где впервые после расскажет об условиях содержания в тюрьме Белмарш перед комитетом ПАСЕ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Агентство отмечает, что собравшиеся около здания сторонники журналиста и представители СМИ оживленно приветствовали его. Они выкрикивали: «Справедливость восторжествует!», «Ура, Ассанж!».

Основателя WikiLeaks вызвали в ПАСЕ после публикации отчета докладчика по политическим заключенным Сунны Эварсдоттир. В документе указано, что Ассанж является политзаключенным, и содержится призыв к британским властям провести расследование того, подвергался ли основатель WikiLeaks «бесчеловечному обращению».

В Соединенных Штатах Ассанжу были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Штатов.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

26 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Американские власти запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Байден отказался помиловать Ассанжа.