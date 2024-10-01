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Новый генсек НАТО ответил на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Рютте: решение по ударам вглубь России остается за отдельными союзниками Киева

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Mikko Stig/Reuters

Североатлантический альянс понимает запрос Украины на нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, однако соответствующее решение остается за союзниками Киева. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Решение остается за отдельными союзниками», — подчеркнул он.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов. В июле 2023 года он подал королю Нидерландов прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла добиться решения по ограничению притока мигрантов. В июне 2024-го Рютте выбрали новым генсеком НАТО.

Ранее Кремль прокомментировал вступление Рютте в должность генсека НАТО.

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