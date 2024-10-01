Кремль прокомментировал вступление Рютте в должность генсека НАТО

В Кремле не считают, что политика НАТО каким-либо образом существенно изменится с приходом Марка Рютте на пост генерального секретаря. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, как и работал. Рютте нам известен, не один час они [Нидерланды] провели за столом переговоров. Были надежды на прагматичные отношения, но потом Нидерланды заняли непримиримую позицию. Поэтому не думаем, что в политике альянса что-то существенно изменится», — сказал Песков.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов. В июле 2023 года он подал королю Нидерландов прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла добиться решения по ограничению притока мигрантов. В июне 2024-го Рютте выбрали новым генсеком НАТО.

Ранее Рютте заявил, что Украина должна вступить в НАТО.