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В МИД России прокомментировали обновление ядерной доктрины России

Рябков: Путин исчерпывающим образом обозначил направления по ядерной доктрине РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин дал четкие направления обновления ядерной доктрины Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков во время своего выступления в Государственной думе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ожидается соответствующий указ.

«То, что сказал президент, выступая перед участниками соответствующего совещания, по-моему, исчерпывающим образом отфиксировало направления, по которым произойдет модификация в госполитике, — отметил Рябков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал военные действия на Украине с возможной реализацией ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее Картаполов назвал удары по РФ основанием для применения ядерного оружия.

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