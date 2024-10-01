В МИД России прокомментировали обновление ядерной доктрины России

Президент России Владимир Путин дал четкие направления обновления ядерной доктрины Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков во время своего выступления в Государственной думе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ожидается соответствующий указ.

«То, что сказал президент, выступая перед участниками соответствующего совещания, по-моему, исчерпывающим образом отфиксировало направления, по которым произойдет модификация в госполитике, — отметил Рябков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал военные действия на Украине с возможной реализацией ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее Картаполов назвал удары по РФ основанием для применения ядерного оружия.