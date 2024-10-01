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В МИД РФ заявили о готовности к долгому противостоянию с США

Рябков: Россия готова к длительному противостоянию с США

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MFA Russia/Global Look Press

Россия готова к длительной конфронтации с Соединенными Штатами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах», - подчеркнул он.

На фоне сложившегося в США двухпартийного консенсуса на развитие антироссийского курса Москве не стоит испытывать иллюзий, добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, РФ посылает США предупреждения, чтобы в Вашингтоне всерьез воспринимали готовность России к противостоянию.

До этого представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украина не нуждается в разрешении США на удары вглубь РФ оружием, которое Киев произвел самостоятельно.

Миллер добавил, что в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом руководитель американского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро сообщал, что Соединенные Штаты намерены сделать украинский конфликт «более спокойным».

Ранее в Раде рассказали о потере важного союзника Украины из-за Зеленского.

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