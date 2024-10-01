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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Лукашенко: в Белоруссии ждут с визитом Си Цзиньпина

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BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Белоруссия ждет председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом в любое удобное для него время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Особую благодарность за конструктивный подход к сотрудничеству хочу выразить моему дорогому другу - Председателю КНР Си Цзиньпину.

И передайте ему мои добрые пожелания, что мы его ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время», - подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, Китай для Белоруссии остается важным и особым торгово-экономическим и политическим партнером. Между Минском и Пекином уже достигнут беспрецедентно высокий уровень партнерства и сотрудничества, добавил президент.

В середине сентября глава белорусского минобороны Виктор Хренин заявил, что правительства Белоруссии и Китая будут наращивать сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее Лукашенко поблагодарил китайцев за исполнение мечты.

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