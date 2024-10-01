Израиль назвал условие для отвода войск из Ливана

Израиль заверил США, что намерен отвести войска в территории Ливана после уничтожения инфраструктуры ливанского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники пишет американский портал Axios.

«По словам источника, в течение 48 часов переговоров на высоком уровне между официальными лицами США и Израиля израильтяне заверили Белый дом, что этот план (наступления – прим. ред.) имеет более узкую направленность и направлен на зачистку инфраструктуры «Хезболлы» вблизи израильской границы, а затем на отвод сил ЦАХАЛ (армия Израиля. – прим. ред.) назад», — говорится в сообщении портала.

Как сообщили источники издания, в минувшие выходные Белый дом был обеспокоен тем, что Израиль готовит крупное наземное вторжение. Вашингтон выразил свои опасения Израилю.

Высокопоставленный израильский чиновник также сообщили порталу, что планы израильской операции изначально были ограниченными по масштабам.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее «Хезболла» обстреляла израильские кибуцы в Западной Галилее.