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В бундестаге оценили шансы Шольца остаться у власти

Депутат Котре: пребывание Шольца на посту канцлера ФРГ нереалистично

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Global Look Press

Пребывание канцлера ФРГ Олафа Шольца на своем посту еще на один срок нереалистично. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Он сам знает, что это нереалистично. Его правительство означало бы катастрофу», — подчеркнул депутат.

По словам Котре, Шольц видит падение популярности правящей в Германии коалиции после местных выборов и успеха на них партии «Альтернатива для Германии» в таких регионах, как Саксония и Тюрингия.

Слова главы немецкого кабмина относительно дальнейшего пребывания на своем посту депутат расценил как «попытку спасти то, что еще можно спасти».

До этого Котре заявил, что в случае вхождения в правительство ФРГ политическая сила отменила бы санкции в адрес Москвы и прекратила агрессивные действия против России, так как это не в интересах Берлина.

Ранее Шольц посчитал себя канцлером для «нормальных людей».

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