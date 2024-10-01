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Сводный брат Барака Обамы заявил, что тот по-прежнему управляет США

Малик Обама: мой сводный брат Барак по-прежнему управляет США

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Thanassis Stavrakis/AP

Сводный брат бывшего президента США Абонго Малик Обама заявил, что Барак Обама по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах демократического кандидата Камалы Харрис. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Родственник Обамы подчеркнул, что экс-президент по-прежнему руководит Демократической партией США и, таким образом, управляет страной за закрытыми дверями. Если на предстоящих в ноябре выборах главы государства победит действующий вице-президент Харрис, Барак Обама будет иметь очень большое влияние. Сейчас он общается с Харрис практически каждый день.

По мнению Малика Обамы, его сводный брат причастен к прекращению предвыборной компании нынешнего президента США Джо Байдена.

Родственник экс-президента назвал его «крайне высокомерным» и «фальшивым как змея».

17 сентября сообщалось, что Барак Обама использует TikTok для привлечения молодых американских избирателей на сторону кандидата на пост главы государства Камалы Харрис.

Ранее брат Обамы выступил в поддержку Трампа.

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Выборы в США — 2024
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