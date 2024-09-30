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Захарова назвала Блинкена подлецом

Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подлецом госсекретаря США Энтони Блинкена за его слова о том, что Россия якобы совершает преступления на Украине, где произошла трагедия в Бабьем Яре. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений в Бабьем Яре — Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», — заявила представитель дипмиссии РФ.

Захарова также указала, что в Бабьем Яре были ликвидированы не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Представитель МИД РФ отметила, что 34 тысячи лишенных жизней людей насчитывали только в первые дни.

Заявление Блинкена представитель МИД РФ также привела в своем посте — госсекретарь заявил, что в США помнят резню в Бабьем Яру, которое произошло 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты лишили жизни 34 тысячи евреев. Блинкен заявил, что Россия якобы лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, при этом совершая преступления против человечности в стране.

Ранее Блинкен резко отреагировал на обновление ядерной доктрины РФ.

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