Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден заявил, что не поддержит возможную операцию Израиля в Ливане

Байден: США нужно немедленное прекращение конфликта между Израилем и Ливаном

close
Craig Hudson/Reuters

Американский президент Джо Байден не поддерживает возможную операцию израильской армии в Ливане. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, политика цитирует ТАСС.

«Я осведомлен [об операции Израиля] больше, чем вы думаете, и меня бы устраивало, если бы они это прекратили. Нам нужно прекращение огня прямо сейчас», — высказался Байден.

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера базирующейся в Ливане шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. В заявлении отмечается, что в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

30 сентября в Израиле анонсировали «следующую фазу» операции против «Хезболлы».

Ранее в Иране оценили идею отправить войска для помощи Ливану.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами