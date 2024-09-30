Байден заявил, что не поддержит возможную операцию Израиля в Ливане

Американский президент Джо Байден не поддерживает возможную операцию израильской армии в Ливане. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, политика цитирует ТАСС.

«Я осведомлен [об операции Израиля] больше, чем вы думаете, и меня бы устраивало, если бы они это прекратили. Нам нужно прекращение огня прямо сейчас», — высказался Байден.

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера базирующейся в Ливане шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. В заявлении отмечается, что в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

30 сентября в Израиле анонсировали «следующую фазу» операции против «Хезболлы».

Ранее в Иране оценили идею отправить войска для помощи Ливану.