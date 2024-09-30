Столтенберг призвал помогать Украине, несмотря на риск ядерного конфликта

Несмотря на предупреждения России о возрастании риска ядерного конфликта, страны НАТО не должны ограничивать предоставление дополнительной военной помощи Украине. Такое мнение в интервью Reuters высказал уходящий в отставку генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, победа России на Украине станет для НАТО большим риском и «сделает всех нас (членов альянса. — Ред.) более уязвимыми».

«На войне нет безрисковых вариантов», — заявил Столтенберг.

Генсек отметил, что в конфликте «нет серебряной пули», которая радикально изменила бы положение дел на поле боя. Однако, по его мнению, удары вглубь России могут изменить ситуацию в рамках более широких усилий Запада по оказанию помощи Украине.

Столтенберг также заявил, что любое прекращение войны путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав, прежде всего, Соединенных Штатов.

30 сентября Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не увидел изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали перемен с его стороны. Он призвал не поддаваться на исходящую из РФ «ядерную риторику».

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.