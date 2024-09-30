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Песков высказался об атаке украинских солдат на военкора «Известий» в ДНР

Песков: ВСУ специально гоняются за российскими военкорами в зоне конфликта

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинские военные целенаправленно «гоняются» за российскими военными корреспондентами и пытаются их уничтожить. Об этом в комментарии газете «Известия» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецкий город Часов Яр, в результате которой пострадал сотрудник издания Денис Калуга. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что военным корреспондентам приходится работать в условиях повышенной опасности.

«Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — сказал Песков.

30 сентября газета «Известия» сообщила, что один из ее военных корреспондентов Денис Калуга получил ранения в результате атаки со стороны украинских войск. В этот момент мужчина находится в городе Часов Яр.

По информации издания, журналист возвращался со съемок на квадроцикле. ВСУ использовали дрон и нанесли удар по транспортному средству.

Впоследствии врачи диагностировали у военного корреспондента осколочные ранения ног, переломы и ожоги. Сейчас он находится в больнице.

Ранее военному корреспонденту Евгению Поддубному присвоили звание Героя России.

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