Путин продлил срок службы директору ГФС России

Президент России Владимир Путин распорядился продлить срок службы директору Государственной фельдъегерской службы РФ Валерию Тихонову до 13 октября 2025 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

13 октября Тихонову исполнится 73 года. Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом возраст может быть продлен для госслужащих, которые занимают замещающие должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.

Генерал-полковник Валерий Тихонов работает на этой должности с июня 2012 года. До этого он был вице-губернатором Санкт-Петербурга, работал на руководящих должностях в ФСО России.

Государственная фельдъегерская служба относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие. Сотрудники федеральной фельдъегерской связи состоят в кадрах МВД России, им присваиваются специальные звания сотрудников внутренней службы.

До того же срока Путин сегодня продлил срок службы заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Александра Гребенкина.

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