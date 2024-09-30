Политолог: России не важно, кто победит на выборах в США

России не важно, кто одержит победу на выборах в США — республиканец Дональд Трамп или Камала Харрис, представляющая демократов. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его словам, при любом режиме Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине.

«Россия должна следовать своим путем и не смотреть ни на кого», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что предположение о том, что Трамп поспособствует урегулированию украинского конфликта, является ошибочным. Более того, никак не поменяется санкционный режим США в отношении России, заключил Дудчак.

21 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Москва больше никогда не будет полагаться на то, что в Белый дом придет «добрый дяденька», и у России все наладится.

Глава МИД напомнил, что когда Трамп был главой Белого дома, он дружелюбно общался с президентом России Владимиром Путиным, однако Вашингтон продолжал регулярно вводить антироссийские санкции.

Ранее политолог назвал отличие позиций Трампа и Харрис по конфликту на Украине.