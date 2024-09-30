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Раскрыты последствия потери ключевых лидеров «Хезболлы»

Политолог Мезюхо: потеря ключевых лидеров не изменит политику «Хезболлы»

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Omar Sanadiki/Reuters

Смена ключевых лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» не приведет к изменению ее политического курса – она продолжит действовать против Запада и Израиля, уверен политолог, председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Структура организации выстраивалась годами, поэтому так быстро ее не уничтожить, объяснил он в беседе с 360.ru.

Структура движения «Хезболлы» потеря лидеров не изменит, так как оно основано на мощной идеологической и политической школах. По сути, речь идет о военизированной политической партии, считает Мезюхо. По его словам, новое руководство организации в лице Хашема Сафиеддина будет двигаться по прежнему пути.

«Все те политические месседжи, которых придерживалось предыдущее руководство, будут актуальны и при нынешних лидерах «Хезболлы»», — подчеркнул политолог.

Напомним, 28 сентября стало известно, что генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу ликвидировали в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Позже новым генсеком организации был избран Хашем Сафиеддин – двоюродный брат Насраллы, бывший до этого председателем исполнительного совета движения.

В Кремле ранее осудили убийство лидера «Хезболлы».

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