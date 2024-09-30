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В ФРГ заявили об отсутствии химии между Трампом и Зеленским

Spiegel: встреча Зеленского и Трампа показала, что между ними нет никакой химии

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Shannon Stapleton/Reuters

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Нью-Йорке, а также их последующая пресс-конференция показали, что между политиками нет никакой химии. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими мужчинами вообще нет никакой химии», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, встреча Трампом стала худшим моментом поездки Зеленского в США, и во время нее на лице украинского политика читался ужас. Издание также заявило, что визит лидера Украины в Trump Tower не дал ему ничего, кроме «опыта унижений».

Зеленский и Трамп провели встречу 27 сентября. Бывший американский президент согласился на переговоры с украинцем после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины задержался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подробнее о переговорах Трампа и Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе президента Украины назвали очень непростым визит Зеленского в США.

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