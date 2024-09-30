Украинский депутат рассказал, что заставит Зеленского начать переговоры с РФ

Только обвал фронта способен заставить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с РФ. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала издания «Украинская правда» сделал депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

По мнению парламента, сейчас какие-либо перспективы в вопросе урегулирования конфликта отсутствуют.

«Я не вижу никакой причины, которая бы <...> заставила Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и угроза быстрого захвата огромного количества территорий», — подчеркнул законодатель.

28 сентября заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в настоящее время украинский лидер вряд ли готов к мирным переговорам. Как сказал сенатор, прекращение огня ознаменовало бы конец политической карьеры Зеленского. При этом сам глава государства хорошо понимает этот факт, уточнил российский парламентарий.

Ранее Зеленского обвинили в «нежелании слушать» о важности урегулирования конфликта.