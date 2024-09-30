Мэр Тбилиси отказался хранить деньги в зарубежных банках

Генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не хранит деньги в зарубежных банках. Его слова цитирует газета «Взгляд». Так градоначальник прокомментировал сообщения о том, что он находится в списке 60 санкционированных США чиновников из-за якобы «отступления от демократии».

Он напомнил, что неофициально под санкциями находится почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, который по политическим соображениям не может получить собственные вложения из иностранных банков.

«Почему я должен хранить деньги в зарубежных банках? Бидзину Иванишвили ограбили. Почему я должен доверять иностранным банкам? Конечно же, не доверяю» — сказал Каладзе.

В конце сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии придется пересмотреть существующий статус-кво в отношениях с Соединенными Штатами, если Вашингтон не поменяет свою политику по отношению к Тбилиси. Он подчеркнул, что отношения двух стран не могут строиться на давлении.

До этого глава грузинского кабмина говорил, что поведение администрации США, отозвавшей его приглашение на прием по случаю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), является «несерьезным».

Ранее в Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции.