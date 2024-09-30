В Совфеде назвали «нервным» визит Зеленского в США

На фоне недавнего «нервного» визита украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты видно, что Запад пока не готов отказаться от помощи Украине, заявил в беседе с РИА Новости член Совета Федерации Сергей Перминов.

«Нервный выдался визит, однако Запад далек от полного и публичного отказа поддержки своего военного прокси — Украины», — сказал сенатор.

При этом он отметил, что фактор Киева влияет на президентские выборы в Штатах и, как следствие, вызывает неоднозначную реакцию у американских политиков.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, глава государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Одним из ключевых событий стала встреча украинского лидера с действующим президентом США Джо Байденом, которая состоялась 26 сентября. Никаких решений по поводу ударов вглубь РФ при помощи западного оружия в Штатах так и не приняли.

Также Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании. Этот визит вызвал политический скандал: представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее на Украине рассказали о неожиданном требовании Запада к Зеленскому.