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В Госдуме объяснили, почему Зеленский решил скрыть «план победы» от украинцев

Депутат Чепа: Зеленский не раскрывает украинцам «план победы» из-за его провала

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Владимир Зеленский решил скрыть ряд пунктов так называемого «плана победы» от украинцев, поскольку изложенный там сценарий развития конфликта провальный. Его слова приводит NEWS.ru.

Он выразил уверенность, что соответствующий план существует, но его детали не будут доноситься до граждан Украины, «потому что он полностью провалился». Чепа считает, что ожидания, на которые рассчитывал Киев, не оправдались, и план был отвергнут как Европой, так и США. В связи с этим власти Украины не хотят говорить о провале, уточнил парламентарий.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона заявил, что часть пунктов так называемого плана победы Владимира Зеленского останутся закрытыми для граждан страны.

Ермак объяснил нежелание раскрывать некоторые пункты плана военной необходимостью, поскольку в случае их публикации они попадут в руки российской разведки.

Ранее журналисты узнали, что союзники Киева больше не верят в победу Украины.

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