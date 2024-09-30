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В Кремле ответили на сообщения о закупке продукции в РФ после взрыва пейджеров

Песков не подтвердил сообщения о закупке Ираном продукции РФ из-за взрыва пейджеров

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения, что Иран после взрывов пейджеров у членов «Хезболлы» в Ливане начал закупать продукцию в России и Китае.

«Я не знаю, насколько достоверны источники. Развиваются торгово-экономические отношения с Ираном. Объемы торговли растут взаимно, это обычный процесс двух государств, заинтересованы в развитии отношений», — сказал Песков на брифинге, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение источников в иранских структурах безопасности.

17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошла серия взрывов пейджеров и раций, которыми пользовались члены «Хезболлы». Президент Израиля Ицхак Герцог отрицает, что страна причастна к операции.

24 сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом заявлял, что Китай твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета государства и его безопасности.

Ранее в Норвегии объявили в розыск подозреваемого в продаже пейджеров «Хезболле».

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