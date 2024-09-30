«Колоссальный удар»: Дугин о ликвидации Насраллы

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал новость о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По его словам, «это колоссальный удар по всей структуре ближневосточного сопротивления».

«Если учесть относительно недавнюю странную катастрофу вертолета, повлекшую гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, активно поддерживавшего ближневосточное сопротивление, картина израильской атаки на своих региональных противников представляется поистине эпической», — отметил философ.

28 сентября стало известно, что Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению лидера «Хезболлы» Израиль сбросил на южный пригород столицы Ливана 85 бомб весом в одну тонну.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в мире. Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с еврейским государством. Россия со своей стороны осудила Израиль и предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке (БВ). Как политики реагируют на уничтожение верхушки «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля.