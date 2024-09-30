Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Колоссальный удар»: Дугин о ликвидации Насраллы

Философ Дугин: ликвидация Насраллы является колоссальным ударом по БВ

close
Hasan Shaaban/Reuters

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал новость о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По его словам, «это колоссальный удар по всей структуре ближневосточного сопротивления».

«Если учесть относительно недавнюю странную катастрофу вертолета, повлекшую гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, активно поддерживавшего ближневосточное сопротивление, картина израильской атаки на своих региональных противников представляется поистине эпической», — отметил философ.

28 сентября стало известно, что Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению лидера «Хезболлы» Израиль сбросил на южный пригород столицы Ливана 85 бомб весом в одну тонну.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в мире. Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с еврейским государством. Россия со своей стороны осудила Израиль и предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке (БВ). Как политики реагируют на уничтожение верхушки «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами