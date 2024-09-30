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Стал известен график Путина в День воссоединения новых регионов с Россией

Путин 30 сентября откроет ряд социальных объектов в новых регионах России

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ проведет встречу и откроет несколько социальных объектов. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По этому случаю опубликовано обращение президента. Также у главы государства запланирована встреча в Новоогарево. Кроме того, президент откроет целый ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Утром сегодняшнего дня российский президент поздравил граждан РФ с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он подчеркнул, что страна шла к этому через годы и непростые испытания, а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Референдумы на этих территориях проходили с 23 по 27 сентября.

Ранее в Кремле заявили о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине.

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