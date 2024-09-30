Политолог: в мире появилась сила, которой Вашингтон не указ

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев прокомментировал ликвидацию израильской армией лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, «возникает ощущение, что США теперь играют далеко не первую скрипку».

Эксперт напомнил, что Израиль позволил себе предупредить Вашингтон об атаке лишь за несколько минут до ее начала.

«В мире появилась сила, которой Белый дом не указ», — сделал вывод Евстафьев.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, а лидер организации Хасан Насралла и его дочь были ликвидированы.

Как пишет телеканал ABC News со ссылкой на источники, глава Пентагона Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил ему о Насралле.

Россия со своей стороны осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США повысили готовность войск на Ближнем Востоке.