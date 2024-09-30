В офисе президента Украины назвали «очень непростым» визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Об этом написал в Telegram-канале глава его офиса Андрей Ермак.

«Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный», — заявил Ермак.

Он отметил, что президентская кампания в США проходит напряженно и чувствительно, а команда Зеленского не хотела бы произнести «что-то такое, что может быть использовано против Украины».

Зеленский прибыл с официальным визитом в США 22 сентября в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своей поездки он встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, бывшим главой государства Дональдом Трампом и другими американскими политиками.

Визит президента Украины на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании восприняли как вмешательство в выборы. Республиканцы в конгрессе начали расследование инцидента и уже призвали к отставке украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, организовавшей поездку Зеленского.

Ранее в США рассказали, о чем говорит холодный прием Зеленского в США.