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Эксперт назвал объективную причину промедления Запада с дальнобойными ракетами

Генерал Михайлов: Западу не нужна ядерная война из-за Украины

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ABACA/ABACA/Reuters

Запад устал от Украины и особенно от ее лидера Владимира Зеленского, который постоянно что-то просит и допускает хамство в адрес своих спонсоров. Такое мнение в Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов, комментируя сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон до сих пор не принял решение относительно ударов дальнобойными ракетами вглубь России.

Он также напомнил предупреждение первого канцлера Германской империи Бисмарка о том, что «воевать можно с кем угодно, но не с Россией».

«Германский канцлер отмечал, что Россия — крайне непредсказуемая и опасная, если с ней играть нечестно. Поэтому лучший вариант — или играть с ней по правилам, или не связываться вовсе», — отметил Михайлов.

Он также подчеркнул, что Западу не нужна ядерная война из-за Украины.

27 сентября газета Politico со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американские власти по-прежнему обсуждают возможное решение по нанесению ударов вглубь территории РФ западным оружием. Авторы публикации отмечают, что, так как Белый дом пока никак не решается на этот шаг, некоторые ярые сторонники помощи Украине в Конгрессе начали открыто выражать свое недовольство.

Ранее в ЕС оценили, как долго Украина продержалась бы без помощи Запада.

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